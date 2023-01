Băncile din România finanțează Guvernul, mai puțin economia: Cel mai mic grad de intermediere bancară din UE! Gradul de intermediere bancara din Romania este cu mult sub media europeana, țara noastra fiind ultima din UE la acest capitol, cu mult chiar și in urma celorlalte țari din regiune. In același timp, raportul dintre creanțele bancilor fața de sectorul guvernamental și activele bancare este unul dintre cele mai mari inregistrate in blocul comunitar. Aceasta legatura stransa intre sectorul financiar bancar și cel guvernamental este vazuta de BNR ca una din principalele vulnerabilitați ale bancilor din Romania. Expunere la riscul de piața al titlurilor de stat Romania se… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

