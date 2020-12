Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor in valoare de 67,42 miliarde lei, in primele zece luni ale anului 2020, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie, a anuntat luni Asociatia Romana a Bancilor (ARB).

