Băncile din China au ajuns să cumpere valuta națională din offshore Principalele banci de stat din China vindeau dolari pentru a cumpara yuani pe piata spot offshore, in tranzitiile de joi din Asia. Vanzarea de dolari de catre bancile de stat este menita sa incetineasca ritmul deprecierii yuanului, au declarat surse pentru Reuters. Banca Centrala a Chinei a anuntat, joi, o relaxare a reglementarilor privind finantarea transfrontaliera, […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

