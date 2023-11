Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank Romania a inregistrat in primele noua luni un profit de 1,3 miliarde lei, in crestere cu 45% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat vineri banca, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, banca a inregistrat active totale de 67,5 miliarde de lei in primele noua luni,…

- Unul dintre cele mai mari grupuri de industrie auto din lume, Stellantis, investeste aproximativ 20 de miliarde de forinti (52,2 milioane de euro) in aiMotive Informatikai Kft., un start-up din Ungaria pe care l-a achizitionat anul trecut si care se ocupa de tehnologia de conducere autonoma; investitia…

- Potrivit datelor publicate luni de BNR, soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna septembrie 2023 cu 0,6% fata de august 2023 (-0,2% in termeni reali), pana la nivelul de 381,162 miliarde de lei. Creditul in lei, cu o pondere de 68,1% in volumul total al…

- BlackRock a depasit asteptarile cu profituri care au crescut cu 13% fata de anul trecut, dar pietele volatile au dus la scaderea activelor administrate si au dus la primele iesiri trimestriale nete pe termen lung ale grupului de la inceputul pandemiei Covid-19, scrie FT.Cel mai mare manager de active…

"Rata anuala a inflatiei si-a continuat traiectoria descendenta, ajungand in iulie la o singura cifra"

- Banca centrala a SUA continua sa plateasca mai mult pentru dobanzi decat incaseaza din dobanzile pe care le castiga pentru obligatiunile pe care le detine si din serviciile pe care le ofera sectorului financiar. Desi exista o incertitudine considerabila cu privire la viitor, unii observatori cred ca…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit meteorologilor, in toata perioada prognozata, vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada, cantitațile de precipitații fiind deficitare la nivelul…

- Datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 159,233 miliarde euro, de la 144,561 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).”In perioada ianuarie - iunie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde…