Băncile centrale contraatacă! BITCOIN-ul va avea concurență serioasă Bitcoin este vedeta monedelor virtuale in aceasta perioada insa bancile centrale incearca sa diminueze atracția pentru criptomonede prin dezvoltarea propriilor monede digitate, așa numitele CBDC-uri. Aceste nu sunt utilizate in prezent pe scara larga. Conform PwC, peste 60 de banci centrale exploreaza sau dezvolta in mod activ CBDC-uri. Și „eforturile de introducere ale CBDC-urilor caștiga avant”, potrivit unui raport al lui Morgan Stanley. Banca din China, cel mai avansat program China este cea mai avansat in acest sens, dupa ce a lansat programe pilot pentru un yuan digital, sau renminbi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stranie, de rau augur, reverberanta, poate transmite fiori. Asa suna o panza de paianjen, potrivit unei echipe de cercetatori americani care a studiat cu ajutorul inteligentei artificiale vibratiile emise de paianjeni. Panzele de paianjen pot oferi o orchestra de informatii, ce pot fi utile in diverse…

- O melodie stranie, de rau augur, reverberanta, ce poate transmite fiori. Asa suna o panza de paianjen, potrivit unei echipe de cercetatori americani care a studiat cu ajutorul inteligentei artificiale vibratiile emise de paianjeni, relateaza miercuri Reuters. Panzele de paianjen pot oferi…

- Marte nu a fost intotdeauna planeta arida pe care o cunoastem astazi - in urma cu miliarde de ani, gazduia lacuri, rauri si chiar oceane - insa ce s-a intamplat cu toata apa ramane un mister. Pana in prezent, cercetatorii au crezut ca aceasta a ajuns in spatiu. Insa, conform unui nou studiu, o mare…

- Sperantele ca vaccinurile impotriva coronavirusului si stimulentele guvernamentale masive deschid calea de evadare din cea mai grava criza de sanatate din ultimul secol au facut ca randamentele obligatiunilor sa creasca si sa duca pariurile pe accelerarea inflatiei in SUA la cel mai ridicat nivel din…

- Cine platește pentru deciziile de politica monetara pripite, pornite de la premise eronate, luate sub presiune sau pur și simplu luate greșit, deși mai mult ca sigur cu intenții bune, de catre cei ce conduc bancile centrale? Cat de scumpe sunt aceste erori și cine le platește? Încerc sa raspund…

- Redresarea Europei in urma recesiunii cauzate de pandemia de coronavirus (Covid-19) a fost usor intarziata, dar ar trebui sa accelereze de la jumatatea acestui an, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde. Pe fondul restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea…

- Statele Unite au ajuns vineri la 25.901.960 de infectii confirmate cu virusul SARS-CoV-2 si la 436.217 de decese asociate bolii COVID-19, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza Hotnews . Bilantul publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT sambata) indica 3.614 de decese in plus…

- Miliardarul investitor Barry Sternlicht a declarat joi ca este ingrijorat de viabilitatea pe termen lung a condițiilor actuale de pe piața bursiera, avertizand ca unele aspecte amintesc de bula dot-com din anii '90, potrivit Mediafax. „Nu cred ca avem o problema pe piața pe termen scurt”,…