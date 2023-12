Băncile centrale au o problemă mai mare decât inflația Bancile centrale s-au confruntat cu pierderea credibilitații inca dinainte de criza costului vieții. Dupa revenirea inflației, factorii de decizie au laudat meritele unei strategii monetare care nu a dus la scaderea prețurilor. Fie in mod intenționat, fie din greșeala, o serie de banci centrale au sfarșit prin a-și depași aceste ambiții. In ultimele 18 luni, […] The post Bancile centrale au o problema mai mare decat inflația first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Din 2009 și pana la sfarșitul anului trecut, achizițiile nete de active de catre principalele banci centrale – Rezerva Federala a SUA, Banca Centrala Europeana, Banca Angliei și Banca Japoniei – au totalizat aproximativ 20 de trilioane de dolari. Aceasta cifra trebuie sa scada. Marea intrebare este…

- In acest an, bancile centrale au cumparat mai mult aur decat se credea, oferind un sprijin crucial pentru prețurile metalului prețios care s-au confruntat cu presiuni din cauza inaspririi monetare la nivel mondial. Intr-un raport publicat marți, Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a informat ca, in perioada…

- Cateva tari au introdus monede digitale ale bancii centrale (CBDC), China testeaza un prototip de yuan virtual cu 200 de milioane de utilizatori, India se pregateste pentru un program pilot si aproximativ 130 de tari, reprezentand 98% din economia globala, exploreaza banii digitali. Decizia BCE de miercurea…

- Tactica bancilor centrale se muta pe menținerea ratelor dobanzilor la niveluri ridicate, potențial pentru o perioada extinsa. Daca factorii de decizie doresc ca piața sa imbrațișeze narațiunea „long hold”, astfel incat condițiile financiare sa ramana stricte și politica sa continue sa exercite presiuni…

- Fondul Monetar Internațional a indemnat bancile centrale, inclusiv Rezerva Federala a Statelor Unite, sa mențina politica monetara stricta in fața crizei inflației. „Ceea ce este cu adevarat important este ca politica monetara ramane in teritoriul de inasprire”, a declarat Pierre-Olivier Gourinchas,…

- Prețul petrolului pune bancile centrale in dificultate, cu efect pe dobanzi, considera Claudiu Cazacu, analist al XTB Romania, precizand ca aceasta ar complica semnificativ tabloul macroeconomic.

- In timp ce analiștii inca dezbat ridicarea sau menținerea dobanzii de referința in SUA, zona euro și alte economii majore ale lumii, creșterea prețului petrolului transmite un semnal de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, daca acesta ramane la valori ridicate,…

- Stabilitatea prețurilor, in anul 1900, nu exista intre funcțiile bancilor centrale, povestește Mugur Isarescu, guvernatorul BNR. „Inflația era scazuta și venea din funcționarea etalonului aur. Nu se ocupau bancile centrale de stabilitatea prețurilor”, a spus el.