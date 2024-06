Băncile centrale au făcut achiziții record de aur, în 2023 In condițiile unui mediu geopolitic și financiar din ce in ce mai complex, gestionarea rezervelor de aur a devenit mai relevanta ca niciodata, iar bancile centrale manifesta un interes tot mai crescut pentru tezaurizarea aurului. In 2023, bancile centrale au adaugat 1.037 de tone de aur, in depozite – a doua cea mai mare achiziție […] The post Bancile centrale au facut achiziții record de aur, in 2023 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

