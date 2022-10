Stiri pe aceeasi tema

- BNR a anunțat joi, 22 septembrie, un curs al dolarului de peste 5 lei, un maxim al tuturor timpurilor, in linie cu evoluțiile de pe piața internaționala. Cursul afișat de BNR era de 5,0103 lei (creștere de 0,68%), in timp ce euro este cotat la 4,9412, in scadere ușoara. Creșterea vine dupa ce moneda…

- Elon Musk trebuie sa primeasca din partea Twitter documente deținute de un fost director al companiei, esentiale in calcularea conturilor false de pe platforma, potrivit unui unei hotarari judecatoresti.Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit o problema centrala in lupta legala care…

- Elon Musk, directorul general al Tesla, a vandut acțiuni ale producatorului de vehicule electrice in valoare de 6,9 miliarde de dolari (6,6 miliarde de euro), spunand ca fondurile ar putea fi folosite pentru a finanța o potențiala tranzacție cu Twitter, daca va pierde o batalie juridica cu platforma…

- Elon Musk, CEO Tesla si SpaceX, a vandut actiuni Tesla de aproape sapte miliarde de dolari pentru a se asigura in cazul in care pierde procesul cu Twitter si va fi obligat sa cumpere reteaua sociala.

- ”In cazul (speram putin probabil) in care Twitter forteaza sa se incheie aceasta tranzactie si unii parteneri de capital nu nu vor fi suficienti, este important sa se evite o vanzare de urgenta a actiunilor Tesla”, a spus el intr-un tweet publicat marti seara tarziu. La inceputul lunii iulie, Musk a…

- Elon Musk a declarat ca, daca Twitter ar putea furniza dovada conturilor reale, oferta sa de 44 de miliarde de dolari pentru cumpararea companiei ar trebui sa continue in condițiile inițiale. „Cu toate acestea, daca se dovedește ca declarațiile lor sunt substanțial false, atunci nu ar trebui sa se intample”,…

- Aceasta plangere confidentiala nu este inca disponibila publicului. In ceea ce promite a fi o escaladare a bataliilor legale, seful Tesla si-a depus contra-actiunea la scurt timp dupa ce judecatorul care supravegheaza procesul Twitter a decis data de 17 octombrie pentru inceperea procesului. Una dintre…

- Elon Musk, care este dat in judecata de Twitter pentru ca si-a incalcat angajamentul de a achizitiona reteaua de socializare, a contraatacat, vineri, introducand un proces impotriva Twitter la o instanta din Delaware, anunta Wall Street Journal.