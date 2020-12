Bancile din Romania si-au pus problema folosirii de avioane militare, in perioada crizei coronavirusului in care zborurile din Europa au fost suspendate, pentru a putea alimenta cu numerar bancomatele, a declarat, marti, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu, la un eveniment on-line dedicat administrarii resurselor umane in timpul pandemiei, transmite Agerpres. „Bancile au […] The post Bancile au luat in calcul transporturi militare pentru alimentarea bancomatelor din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .