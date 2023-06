Băncile au înăsprit condițiile de creditare în 2023. Tot mai puțini români cer împrumuturi pentru case și terenuri SONDAJ BNR Banca Naționala a Romaniei a publicat sondajul trimestrial privind creditarea companiilor nefinanciare și a populației. Datele de la finalul primului trimestru al 2023 arata ca bancile au inasprit puternic condițiile de creditare pentru sectorul real, IMM-uri și persoane fizice. In cazul populației, cererea pentru credite de locuințe și terenuri a scazut, iar cea pentru creditele de consum a fost moderat mai ridicata. Estimarile pentru trimestrul urmator indica o continua scadere a numarului de credite. In T1 2023, instituțiile de credit din Romania au inasprit standardele de creditare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

