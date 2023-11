Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor, in perioada ianuarie 2020-august 2023, in valoare de peste 410 miliarde lei, ceea ce reprezinta echivalentul a 29% din PIB.

- Banca Transilvania din Romania și-a pastrat poziția de lider in topul celor mai mari creditori din Europa de Sud-Est. Activele bancii au crescut cu 7,1% pe an in 2022, la circa 27,1 miliarde de euro, pe fondul creșterii creditelor și depozitelor, arata clasamentul anual realizat de agentia de presa…

- Creantele in dolari americani au crescut cu 0,8%, pana la 6.576 miliarde de dolari in al doilea trimestru, dar au scazut cu 1% fata de anul precedent. Ponderea monedei euro a crescut usor in ultimele trei luni, pana la 19,9%, in trimestrul al doilea, de la 19,8%. Creantele in euro au crescut cu 1% in…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 1,875 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza AGERPRES . Ministerul a imprumutat 1,147 miliarde de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu o maturitate…

- La finele anului 2022, bancile din Romania cumulau un capital total de 63,5 miliarde de lei, inregistrand o creștere de 10% fața de anul 2021, a anunțat BNR. Nu mai puțin de 25 de instituții de credit și-au marit capitalul, in timp ce doar șapte banci și l-au redus. Anul trecut, in ansamblu, bancile…

- Creditorii chinezi au intervenit pentru a acorda imprumuturi majore bancilor rusești, in condițiile in care instituțiile occidentale și-au retras operațiunile din aceasta țara in primul an de la invazia Ucrainei. Mișcarile intreprinse de patru dintre cele mai mari banci din China fac parte din eforturile…

- Actiunile producatorului vietnamez de automobile electrice VinFast au scazut vineri pentru a trei sedinta consecutiva, dupa debutul spectaculos la bursa Nasdaq din SUA din aceasta saptamana, compania pierzand mai mult de jumatate din valoarea sa de piata, transmite Reuters.Compania care inregistreaza…

- Fotbalul profesionist italian a pierdut 3,6 miliarde de euro intre 2019 si 2022 din cauza restrictiilor legate de pandemia de Covid-19, potrivit unui raport anual, informeaza news.ro. Potrivit editiei 2023 a ReportCalcio, publicata de Federatia Italiana de Fotbal, prima, a doua si a treia divizie din…