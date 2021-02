Băncile au acordat anul trecut credite noi în valoare de 84 miliarde lei, peste nivelul din 2019 Creditele noi acordate de bancile din România populației și companiilor în plina pandemie s-au cifrat la 84 miliarde lei, peste nivelul împrumuturilor noi accesate în anul 2019. Volumul creditelor noi acordate populației și companiilor reprezinta 30% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii decembrie 2020 (282,4 miliarde lei la finele anului 2020). Acest sold al creditului neguvernamental este calculat ca diferența dintre totalul creditelor acordate populației și companiilor și rambursarile parțiale și totale, precum și vânzarile de credite.



