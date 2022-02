Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat, in aceasta noapte, ca, in coordonare cu Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Canada si Statele Unite, va propune excluderea unui anumit numar de banci ruse din sistemul de tranzactii interbancare SWIFT.

- De asemenea, vor fi inghețate bunurile in valuta ale Bancii Centrale Ruse, iar oligarhilor rusi "le va fi interizs sa-și mai foloseasca activele". "Putin a pornit pe o cale care țintește sa distruga Ucraina. Dar ce face este sa distruga viitorul propriei țari," a afirmat șefa Comisiei Europene.Von der…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata ca UE, impreuna cu Statele Unite și alți parteneri occidentali, intenționeaza sa impuna noi sancțiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei, inclusiv intreruperea mai multor banci rusești de la plațile interbancare SWIFT, noteaza Reuters.…

- CE ESTE SWIFT? SWIFT, sau ”Societatea pentru telecomunicatii financiare interbancare mondiale”, este un sistem de mesagerie securizat care faciliteaza platile transfrontaliere rapide, asigurand fluiditatea comertului international. Bancile care se conecteaza la sistemul SWIFT si stabilesc relatii cu…

- Marea Britanie a anuntat marti sanctiuni impotriva a trei oligarhi cunoscuti ca apropiati de Kremlin si a cinci banci rusesti, in reactie la recunoasterea de catre Moscova a regiunilor separatiste din estul Ucrainei, relateaza Reuters si AFP, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Membrii NATO nu s-au grabit sa ofere sprijin militar ofensiv Ucrainei de teama sa nu provoace Rusia. Acest lucru este pe cale sa se schimbe. Tarile occidentale, inclusiv SUA si Marea Britanie, au oferit deja Kievului arme de antrenament si defensive NLAW si Javelin, precum si sisteme de rachete antiaeriene…

- Rusia ar putea desfasura un „evantai larg” de acte violente contra Ucrainei, a sustinut vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a subliniat însa ca ramâne deschisa posibilitatea negocierilor si a convorbirilor de pace.Într-o conferinta organizata…

- SUA și mai multe țari aliate sunt in discuții pentru a desfașura mii de militari in țarile NATO din Europa de Est, inainte de o potențiala invazie rusa a Ucrainei, ca dovada de sprijin in fața agresiunii Moscovei, au declarat pentru CNN trei oficiali americani familiarizați cu discuțiile. Printre țarile…