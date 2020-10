Stiri pe aceeasi tema

- Intinderile de gheata din Marea Bering au atins in timpul iernilor din 2018 si 2019 noi minime record, ce nu au mai fost intalnite de mii de ani, au anuntat oamenii de stiinta, ceea ce creste ingrijorarea cu privire la impactul accelerat al schimbarilor climatice in Arctica, relateaza Reuters.

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat, duminica, la Digi 24, ca la stațiile meteo au fost depașite recordurile maxime zilnice, iar anul acesta poate fi considerat cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice. ”A fost un an al extremelor meteorologice…

- In lunile ianuarie-iunie 2020 au fost date in exploatare 2791 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 885 locuinte mai putin fata de aceeași perioada a anului trecut. Suprafata totala a locuintelor date in exploatare in ianuarie-iunie 2020 a insumat 219,3 mii m². Comparativ cu nivelul…

- Numarul utilizatorilor care s-au confruntat cu situatii in care informatiile private au fost accesate de catre cineva pentru care nu a avut consimtamantul lor (stalkware) a crescut cu 35%, in 2019, pana la peste 37.000, conform datelor centralizate de Kaspersky, potrivit Agerpres.Din raportul…

- În Groenlanda, topirea calotei glaciare este ireparabila, potrivit oamenilor de știința care susțin ca va continua sa se micșoreze „chiar daca încalzirea globala se va opri astazi”, deoarece ninsorile nu mai compenseaza pierderea de gheața, potrivit AFP.„Ghețarii…

- Traim cea mai capricioasa vara din ultimii ani. Romania a trecut de la o primavara secetoasa, la ploi torențiale in luna iunie, care au dus la viituri și pierderi de vieți omenești. La toate astea se adauga și canicula care a cuprins in ultimele zile mai bine de jumatate de țara.

- Veeam Software, lider in soluțiile de backup care furnizeaza Cloud Data Management, a anunțat o creștere a veniturilor recurente anuale (ARR) de 20% in al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut – acesta fiind cel mai bun trimestru II din istoria de 14 ani a companiei.…