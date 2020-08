Banchiza antarctică este expusă unui risc ridicat de fracturare, conform unui nou studiu Banchiza de gheata ce inconjoara Antarctica si care se intinde pe o suprafata de peste 900.000 de kilometri patrati risca sa se faramiteze din cauza efectelor incalzirii globale, conform unui nou studiu, transmite miercuri Reuters. Pierderea brusca a acestor bariere naturale de gheata din jurul tarmurilor antarctice ar putea precipita alunecarea ghetarilor in apa si ar duce la cresterea nivelului oceanului global cu pana la 1 metru pana in anul 2100, conform unor studii anterioare. Aceste banchize de gheata plutesc pe ocean, dar sunt atasate de tarm si previn alunecarea unor segmente ale calotei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

