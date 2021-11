Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia si criza politica au determinat scumpiri in lant, in tara noastra. De aceea, romanii vor avea un final de an cu batai de cap. Prima grija: masa de Sarbatori. Carnea romaneasca de porc va fi mai scumpa de Sarbatori. Deja comercianți au crescut prețurile chiar și cu 2 lei pe kilogram, iar trendul…

- Inflatia ar putea deveni "mai persistenta" in anumite parti ale lumii, daca perturbarile din lanturile de aprovizionare continua sau daca asteptarile inflationiste nu mai sunt bine ancorate, a avertizat joi Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters. In Statele Unite, cea mai mare…

- Inflația a explodat in Romania, ajungand la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie. Mancarea s-au scumpit cu 5,25%, produsele nealimentare cu 11,39%, serviciile cu 3,96%, arata datele...

- Inflația a crescut la 1,5% in luna octombrie 2021 in China, de la 0,7% in perioada anterioara, iar costurile de producție au ajuns la 13,5%, arata datele Biroul National de Statistica (ONE),...

- Inflația anuleaza, pentru prima oara in ultimii zece ani, creșterile salariale. Salariul mediu din Romania a crescut in acest an cu 6,4%, ajungand la valoarea de aproape 3.500 de lei. Romanii nu simt majoarea in buzunar, beneficiile majorarilor salariale fiind anulate de inflatia de 6,3%, arata datele…

- Inflația a ajuns deja la 6.3%. Este dublul țintei fixate de Guvernul Cițu pentru tot anul 2021! Inflatia a atins pragul urias de 6.3%, dublul tintei fixate de Guvernul Cițu pentru 2021. Florin Citu anunta in luna mai ca va lua masuri care sa ne asigure o revenire economica rapida. Efectele se vad acum.…

- Inflația va ajunge la 5,7% pana la sfarșitul anului sau chiar va depași acest nivel, catre pragul de 6%, potrivit economistului șef al BCR, Ciprian Dascalu. Nivelul acestei estimari il depașește pe cel al Bancii Naționale a Romaniei, de 5,6%, pe care...