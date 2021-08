Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca Romania are o creștere economica peste așteptari. Premierul citeaza in afirmațiile sale din datele BNR. De asemenea, susține Florin Cițu, in perioada urmatoare țara noastra are trei obiectve economice. „BNR confirma creșterea economica peste așteptari.…

- „Noi toti suntem aici pentru ca noi credem in liberalism si credem ca doar prin liberalism putem sa dezvoltam Romania. Am aratat in aceste cateva luni de guvernare ca daca investesti - si apropo, anul acesta, primul trimestru, este pentru prima oara in istorie in ultimii 30 de ani cand cresterea economica…

- „Premiera pentru Romania.INS a publicat detalii despre creșterea economica din trimestrul I al anului 2021.Doua lucruri importante care arata ca am schimbat paradigma, facem reforme, iar creșterea economica este sustenabila.1. A scazut consumul administrației publice - in doar șase luni de zile am inceput…

- „Vesti extraordinare din economie! Investitiile NETE in economie cresc cu aproximativ 10%. Foarte important pentru romani. Aceste investitii reprezinta un indicator care arata INCREDEREA antreprenorilor, a investitorilor si a multinationalelor in guvernul pe care il conduc. Investitiile nete reprezinta,…

- Florin Cițu nu a fost prea optimist cu afirmația sa despre boom-ul economiei romanești de zilele trecute, considera Adrian Codirlașu, vice-președintele CFA Romania. Acesta este totodata increzator ca premierul se va ține de cuvant și taxele nu vor fi...

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat faptul ca Romania inregistreaza pentru a doua oara consecutiv cea mai mare crestere economica trimestriala din Uniunea Europeana, mentionand ca acest lucru inseamna mai multe locuri de munca pentru romani, dar si atractivitate pentru investitorii straini. „Ieri am…

