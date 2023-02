Bancherii europeni vor juca pe muzica americanilor

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce bancile centrale majore au crescut rapid și agresiv ratele de dobanda monetara la inceputul lui 2022, pentru a combate inflația galopanta, BCE a acționat cu o intarziere de jumatate de an.Azi, cand FED și Banca Angliei au redus ritmul de creștere a dobanzilor și au anunțat renunțarea…

- Președintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a folosit in repetate randuri expresia „menținerea cursului” atunci cand s-a referit la viitoarele decizii privind ratele de dobanda, insa unii observatori de pe piața se indoiesc ca banca iși va menține mult timp poziția de „hawkish”. Dupa o…

- Euro s-a apreciat luni fata de dolar, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, in urma informatiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica monetara mai putin agresiva a Rezervei Federale a SUA…

- Moneda europeana a continuat aprecierea fața de dolarul american și a ajuns la 1,0903, cel mai ridicat nivel din aprilie anul trecut. Aprecierea a venit ca urmare a informațiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica…

- Euro s-a apreciat luni fata de dolar, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, in urma informatiilor privind majorarea dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, care contrasteaza cu estimarile analistilor privind o politica monetara mai putin agresiva a Rezervei Federale a SUA (Fed),…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis la 79,04 dolari pe baril, in declin cu 2,17 dolari sau cu 2,4%, in timp ce contractele futures West Texas Intermediate au coborat cu 1,82 dolari sau 2,4%, pana la 74,29 dolari pe baril. Rezerva Federala a SUA a indicat ca va creste in continuare ratele…

- Moneda naționala a avut o evoluție stabila in cele doua zile ale minivacanței prilejuite de Ziua Naționala, așa cum o arata și mediile stabilite de Banca Centrala Europeana, care au fost calculate miercuri la 4,9245 lei, respectiv la 4,9303 lei, joi. Cotațiile din piețele externe au fluctuat in cele…