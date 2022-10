Intrebarea pentru specialiștii in prognoze macroeconomice a evoluat de la „daca vom asista la o recesiune in marile economii dezvoltate” la „cand și cat de severa”? Recesiunile superficiale de pe aceste piețe financiare sunt in continuare cel mai probabil rezultat al raspunsurilor agresive ale politicilor bancilor centrale la creșterea inflației. Cu toate acestea, riscul sa […] The post Bancherii centrali joaca in picioare piețele financiare first appeared on Ziarul National .