Bancherii centrali joacă din nou pe nervii împrumutaților Saptamana trecuta, Banca Centrala Europeana a inceput sa reduca costurile de imprumut pentru prima data in aproape cinci ani. Acum, președinta instituției din Frankfurt, Christine Lagarde, spune ca “ratele dobanzilor nu se afla pe o traiectorie liniara descendenta”, iar factorii de decizie ar putea aștepta mai mult de o ședința inainte de a le reduce […] The post Bancherii centrali joaca din nou pe nervii imprumutaților first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

