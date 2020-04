Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa-si mai aline dorul de cei dragi, personalul medical izolat in hoteluri si pensiuni incearca sa respecte rutina de acasa: fac curatenie, gatesc sau fac exercitiile fizice. Doar gandul ca numai in acest fel isi pot tine familia departe de virus le da putere. Loredana si Laura lucreaza…

- Universitara Sanda-Maria Ardeleanu și soțul ei, medicul nefrolog Mihai Ardeleanu, se simt bine și se afla in izolare la domiciliu, dupa trei saptamini de spitalizare la Suceava și la Iași. Ambii au fost internați, din cauza ca au fost depistați pozitiv pentru coronavirus. Sanda-Maria Ardeleanu a acordat…

- Colegii din Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava transmit sincera compasiune doamnei profesor Elena-Brandușa STEICIUC, indurerata la desparțirea de soțul ei, Aurel Mihai STEICIUC, cetațean de nadejde al Sucevei, cel care i-a fost tovaraș de drum, bun și drept, ...

- Preotii au scos moastele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava intr-o procesiune pe strazile orasului, ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16.00. Ceremonia religioasa a fost organizata in taina si s-a desfasurat cu o ora mai tarziu fata de ora vehiculata in grupurile de crestin-ortodocsi de pe Facebook.…

- Un numar de 57 de cadre medicale din reteaua scolara a municipiului resedinta de judet este la dispozitia Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), pentru a acorda sprijin in contextul evolutiei COVID-19, a anuntat intr-o conferinta de presa on-line, miercuri, primarul Sucevei, Ion Lungu, potrivit Agerpres.El…

- Mai multi silvicultori din zona comunei Moldovitia, judetul Suceava, s-au luat la cearta intr-o cabana de munte incercand sa stabileasca cine este padurarul care i-a ajutat pe jurnalistii „Recorder“ sa faca reportajul referitor la taierile ilegale de lemne. Unul dintre silvicultori a fost batut crunt…

- Municipalitatea suceveana a obținut economii de aproape 2,2 milioane de lei la realizarea viitoarei zone de agrement de pe malul raului Suceava, prin semnarea de catre primarul Ion Lungu a unui act adițional la contractul inițial, marți dimineața, la Ministerul Dezvoltarii.Mai exact, prin Actul ...

- Profesorul de fizica, Lucian Lungu și omul de afaceri Geniloni Sfecla, sunt noile achiziții ale Pro Romania la Suceava. Cei doi au fost prezentați in cadrul unei conferințe de presa la care au fost prezenți liderul județean al partidului, deputatul Catalin Ioan Nechifor și candidatul Pro Romania la…