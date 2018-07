Stiri pe aceeasi tema

- Desi economia creste foarte tare, veniturile bugetare ca procent din Produsul Intrern Brut (PIB) scad, situatia Romaniei din acest punct de vedere fiind cea mai proasta din regiune, a spus vineri Dan Bucsa, economist sef pentru CEE al UniCredit, in cadrul unei conferinte de presa.Unul dintre…

- Cresterea economica a Uniunii Europene va fi de 2,3% in 2018 si de 1,8% in 2019, iar a zonei euro de 3,3% in 2018, iar SUA au o sansa mare de a intra in recesiune economica in urmatorii ani, a apreciat vineri Dan Bucsa, economist sef pentru CEE al UniCredit, in cadrul unei conferinte de presa.

- Economia Romaniei este in cea mai vulnerabila poziție dintre toate țarile europene, iar ajustarile salariale din 2009-2010 s-au facut degeaba. BNR ține cursul sub 4.7 lei, deși valoarea lui e in jurul a 5 lei (ca sa nu-i incurce presiunile pe inflație), iar o viitoare criza ne va gasi nepregatiți, crede…

- Autoritatile de la Beijing au reactionat imediat, vineri, odata cu intrarea in vigoare a noilor tarife vamale impuse de presedintele american Donald Trump pentru importurile de marfuri din China.

- Uniunea Europeana a avertizat Statele Unite ca impunerea de taxe vamale pe masini si piese auto va afecta industria auto europeana si ca, probabil, vor fi implementate contramasuri reprezentand taxe de 294 de miliarde de dolari asupra importurior din America, relateaza Reuters, conform Mediafax.Pentru…

- Canada anunta impunerea de taxe vamale asupra mai multor produse americane in valoare de 12,8 miliarde de dolari, ca raspuns la decizia similara a Statelor Unite, relateaza Reuters, citand ministrul de Externe canadian, Chrystia Freeland.

- Uniunea Europeana va replica de maniera "decisa și unita" daca Statele Unite impun taxe vamale pe exporturile sale de oțel și aluminiu, a avertizat joi cancelarul german Angela Merkel, in vizita la Lisabona, scrie AFP.

- Valori termice record, temperaturi de luna iulie. Acesta este anuntul meteorologilor petnru urmatoarele zile cand mercurul din termometre va urca ametitor. Vremea va fi mult mai calda in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 30 de grade Celsius, mai ridicate cu…