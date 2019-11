Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai scump credit din Uniunea Europeana se gaseste in Romania din cauza ca avem un grad de intermediere scazut, iar profitul se face din marja, a afirmat, miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR. "Chiar daca dobanzile sunt mici, iata ca in bancile romanesti sunt mai multi bani…

- "De ce este totusi depreciere si nu apreciere? Sau de ce nu sta leul in raport cu valuta pe loc? Din mai multe motive. In primul rand e noiembrie si intotdeauna in noiembrie se produce o usoara depreciere a monedei nationale. Si asta nu se intampla numai in Romania, se intampla si la vecinii nostri,…

- Inca un maxim istoric pentru euro. Cum comenteaza analiștii deprecierea monedei naționale Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro. BNR a cotat vineri euro…

- Pretul mediu al energiei electrice pentru consumatori casnici a avut in Romania cea mai agresiva crestere din Uniunea Europeana in intervalul cuprins intre sfarsitul primului semestru al anului 2017 si...

- Declaratia presedintelui Klaus Iohannis dupa adoptarea motiunii de cenzura Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala…

- Romania a intrat in 2007 in Uniunea Europeana cu 3 milioane de tone de grau, iar acum are 10 milioane de tone, al treilea an la rand, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune, potrivit Agerpres."In 2007, Romania a intrat in Uniunea Europeana cu…

