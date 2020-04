Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis sedinta de tranzactionare de luni cu o scadere puternica, dupa ce duminica noapte pretul petrolului s-a prabusit. Cele mai afectate companii erau cele petroliere precum OMV Petrom si Romgaz, dar si altele precum Nuclearelectrica, Banca Transilvania sau BRD.

- Traim vremuri tulburi in care probleme date de epidemia de coronavirus au afectat pietele de capital internationale, iar in Romania avem si incertitudine politica, a afirmat, vineri, Claudia Ionescu, membru in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Traim vremuri tulburi in…

- Compania de stat Nuclearelectrica, care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat anul trecut un profit net de 540,94 milioane lei, in crestere cu aproape 32%, de la 410,61 milioane lei in 2018, potrivit rezultatelor neauditate transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri estimata de 5,08 miliarde lei, in crestere cu 1,52%, de la 5 miliarde lei in 2018, in timp ce productia de gaze naturale a fost de 5,27 miliarde metri cubi, cu 56,4 milioane…

- Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica a aprobat luni majorarea capitalului social al companiei cu aport in natura si numerar in suma totala maxima de 1,38 milioane de lei, de la valoarea actuala de 3,015 miliarde de lei la circa 3,017 miliarde de lei, potrivit unui raport publicat pe site-ul…

- Dupa orice standarde, anul 2019 a fost unul exceptional pentru piata de capital din Romania. Indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, a incheiat anul cu un randament de 35,1%, in timp ce...

- Banca Transilvania (TLV) intenționeaza sa achiziționeze 100% din capitalul social al Microinvest, companie din Republica Moldova specializata pe finanțarea microintreprinderilor, potrivit unui comunicat remis Bursei de Valori București (BVB).“Pasul pe care il facem prin aceasta noua achiziție…