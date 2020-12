Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o societate in care retelele de socializare au devenit o agora virtuala si fiecare persoana isi poate exprima liber parerile, reputatia si imaginea unei companii trebuie construite si mentinute cu foarte mare grija. Din ce in ce mai multi consumatori cer companiilor sa schimbe modul in care isi…

- Institutul Inimii de Urgența pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stancioiu” din Cluj - Napoca a primit o donație de cinci noi aparate de ventilație mecanica.Donația generoasa este oferita de Banca Transilvania, iar Institutul și-a extins dotarea secției A.T.I. cu aparate de ventilație conform standardelor …

- La implinirea a 27 de ani de activitate in Romania, Asociația SOS Satele Copiilor Romania lanseaza campania de strangere de fonduri Ajuta copiii cei mai afectați de pandemie, pentru a atrage atenția asupra efectelor nevazute ale crizei Coronavirus și a impactului negativ puternic pe termen mediu și…

- Agentul Marian Ioan de la Poliția Locala Bacau a fost infectat cu SARS-Cov-2, iar dupa ce s-a vindecat, s-a decis sa doneze plasma pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de tratament. Colegii sai de la Poliția Locala susțin ca Marian este donator de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cand am ajuns la Cosmin (3 ani) și la Corina (5 ani), am gasit in ochii lor bucuria pe care numai copiii o pot avea. Pentru ei, starea de foame este normalitate; nu cunosc o alta realitate decat aceea de a manca atunci cand au ce. Iar casa lor darapanata, chiar daca nu le ofera caldura fizica de care…

- Ministerul Educației și Cercetarii a transmis marți, la a treisprezecea ediție a Congresului Național „Hristos impartașit copiilor”, ca apreciaza implicarea Patriarhiei Romane in sprijinirea actului educațional din perioada pandemiei, cand eparhiile Bisericii Ortodoxe Romane au oferit 5.000 de tablete…

- Deputații PSRM vor dona cite 5 000 lei din salariu pentru restabilirea Filarmonicii Naționale. Anunțul a fost facut de liderul celei mai mari fracțiuni parlamentare, Corneliu Furculița. “Noi, cei 37 de deputați ai fracțiunii PSRM, am decis sa donam cite 5 mii de lei din salariu pentru restabilirea Filarmonicii…