Banca Transilvania și-a crescut prrofitul cu un miliard de lei Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania a fost de aproximativ 1,05 miliarde lei in primul semestru al acestui an, in crestere usoara fata de 1,02 miliarde lei in aceeasi perioada a anului trecut, din care profitul bancii 907 milioane lei, de asemenea in urcare fata de 901 milioane lei in perioada similara a anului trecut, potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES.

