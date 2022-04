Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala si-a revizuit in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia mondiala, citand razboiul din Ucraina, inflatia si efectele pandemiei de Covid-19, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Spania isi va revizui tinta de crestere economica pentru acest an, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Intr-o analiza asupra impactului razboiului din Ucraina asupra regiunii in care instituția financiara activeaza, BERD apreciaza ca economia Romaniei va crește in acest an cu 2,8%, prognoza in scadere cu 1,6 puncte procentuale fața de estimarea din noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Spania, a patra economie a zonei euro, a inregistrat un avans usor mai ridicat decat se estima in 2021, in urma majorarii consumului, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Expertii trag un semnal de alarma cu privire la tendinta de crestere a vanzarilor online de lapte matern uman observata in ultima perioada, avertizand ca acesta poate contine bacterii, medicamente si virusuri daunatoare, inclusiv HIV, relateaza publicatia The Guardian. Fii la curent cu cele…

- Constructiile, care inseamna circa 7% din economia romaneasca, „bifeaza“ in 2021 primul an de scadere, dupa doi ani de crestere, arata datele de la Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- Compania romaneasca Rose Home a inregistrat anul trecut venituri de 4,8 milioane lei, in crestere cu 118% fata de 2020, profitul sau situandu-se la aproape 900.000 de lei, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…