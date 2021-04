Banca Transilvania pune antreprenorii pe hartă pentru a susţine afacerile de cartier din Bucureşti Banca Transilvania vine cu o noua initiativa Bucurestiul Intreprinzator , platforma online despre oamenii si ideile de business care au transformat capitala in cel mai intreprinzator oras din Romania. Este vorba de harta business-urilor din Bucuresti, cu branduri de cartier apreciate, care pot fi inscrise online pentru a fi cat mai cunoscute. BT continua astfel initiativele incepute in 2020, #CumparaDeLangaTine si CumparaDeLaoAfacereMica , prin care si-a propus sa solidarizeze romanii pentru a sustine afacerile locale. Prin Bucurestiul Intreprinzator 3.0, banca doreste sa contribuie la consolidarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

