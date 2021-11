Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Banca Transilvania a obținut, in primele noua luni ale anului, un profit net consolidat de 1,669 miliarde de lei. De asemenea, activele bancii au crescut cu 9,7%. “Continuam cresterea finantarilor si a operatiunilor semnificativ peste media pietei si contribuim la relansarea economiei si a societatii,…

- Persoanele fizice și juridice nu vor mai alerga dupa diferite documente pe care statul le are deja și nu vor mai trebui sa ofere copii dupa acestea, conform unei legi publicate în Monitorul oficial, care va intra în vigoare din 1 ianuarie 2022.Conform actului normativ, „se…

- ANAF continua sa fie data în judecata de mulți contribuabili care considera ca instituția a greșit în cazul rezultatelor unor controale. Ei bine, în circa 38% dintre cazuri, în deciziile definitive din primul semestru s-a dat câștig de cauza acestora. Prin urmare, Fiscul…

- O parte a consilierilor locali au cerut ieri amanarea proiectului privind majorarea taxelor de parcare: publice sau rezidențiale. Nu s-a vrut, așa ca din 2022 taxele vor fi marite. CAT și CUM se vor plati parcarile de anul viitor: Pe masa consilierilor locali a fost ieri un proiect e majorare a taxelor…

- Instituțiile publice nu mai au voie sa ceara persoanelor fizice sau juridice copii dupa acte emise de stat, pentru a rezolva diverse solicitari. Legea a a primit a primit miercuri, votul final in Camera Deputaților. Instituțiilor publice li se interzice sa mai solicite persoanelor fizice și firmelor…

- Constantenii, persoane fizice sau juridice, care ignora cu buna stiinta prevederile legale in privinta gestionarii deseurilor risca sanctiuni aspre. Saptamana trecuta, politistii locali au aplicat 152 sanctiuni persoanelor fizice si juridice, in valoare totala de 102.650 lei.Astfel, politistii au aplicat…

- În primele 7 luni ale anului împrumuturile persoanele fizice fața de instituțiile financiare s-au majorat cu 4,1 miliarde lei, sau 1,6 ori mai mult decât pe întreg an 2020. Este cel mai rapid ritm de creștere cu o majorare medie lunara de 590 milioane lei. Recordul…

- Profit de peste 900 de milioane de lei, pentru Banca Transilvania, in primele șase luni ale acestui an. Creșterile, inregistrate pe toata linia Profit de peste 900 de milioane de lei, pentru Banca Transilvania, in primele șase luni ale acestui an. Creșterile, inregistrate pe toata linia Banca Transilvania…