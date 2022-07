Stiri pe aceeasi tema

Fundația Caritabila „Sfantul Daniel" Turda, in parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București, și in colaborare cu Primaria Municipiului Turda, AJOFM CLUJ, va invita in 07 iulie 2022 la...

- PNL Argeș a dedicat ziua de sambata, 25 iunie, antreprenorilor din Argeș, printr-un dublu eveniment organizat la Curtea de Argeș: dezbaterea publica „Radiografia statistica a mediului de afaceri argeșean” și Conferința de alegeri in cadrul Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali Argeș. Liviu Nicolae…

- Alexandru Kocsis, deputat al Fortei Dreptei, acuza primaria Iasi ca nu i-a pus la dispozitie un spatiu pentru a-si deschide biroul parlamentar si ameninta cu plangere penala impotriva edilului Mihai Chirica, pentru abuz in serviciu, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Banca Transilvania iși va deschide un sediu și in Republica Moldova, pentru care colaboreaza in prezent cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. Banca se va numi „Victoria”.

Maine debuteaza evenimentul dedicat antreprenorilor și celor interesați de cautarea unui loc de munca, organizat de Club Rotary Turda, la Salina Gymnasium din Turda, strada Dacian nr. 1 (centru). In...

- The H Gallery, un nou spatiu dedicat artei contemporane, fondat in 2022 si coordonat de Elena Brasla, situat pe Calea Victoriei nr. 109, a fost inaugurat miercuri, in prezenta ministrului Culturii, Lucian Romascanu, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

Primul eveniment dedicat mediului antreprenorial din regiunea Turda – Campia-Turzii este organizat de Rotary Club Turda in perioada 27-29 mai Evenimentul va avea loc in incinta pensiunii Gymnasium....

