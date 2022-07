Banca Transilvania majoreaza din nou dobanda la produsele de economisire in lei și valuta pentru persoanele fizice și juridice. Cu majorari de pana la 2%, prin creșterea dobanzilor banca dorește sa susțina siguranța financiara a romanilor. Cele mai mari dobanzi oferite de BT sunt la depozitele pe 1, 2 și 3 ani. Banca a crescut și in aprilie a.c. dobanzile la produsele de economisire in lei pentru persoanele fizice și juridice. Noile dobanzi la depozitele in lei Pentru persoane fizice: Depozit pe 1 luna: 4,75% (+0,75%) Depozit pe 3 luni: 5% (+0,65%) Depozit pe 6 luni: 5,5% (+1%) Depozit pe 12…