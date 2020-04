Stiri pe aceeasi tema

- Amânarea ratelor la credite este una dintre facilitațile introduse de Guvern. Antreprenorii afectați de criza coronavirusului trebuie sa se gândeasca bine înainte de a lua o decizie, dar nu prea mult timp, pentru ca expira termenul. HotNews.ro a discutat în cadrul interviurilor…

- Norme de aplicare: Ce documente trebuie depuse la banca, pentru amanarea plații ratelor la credite, și cine poate beneficia de aceasta facilitate Pentru a beneficia de facilitatea privind amanarea ratelor, persoanele fizice au nevoie de o declaratie pe proprie raspundere potrivit careia le-au fost afectate…

- „Suntem intr o situatie care pare imposibila, le cerem oamenilor sa stea acasa, dar vrem ca economia sa functioneze. Toate masurile luate pana acum au incercat sa rezolve aceasta situatie complicata.In primul rand vrem sa-i ajutam pe romanii care au fost afectati direct sau indirect de aceasta criza,…

- OUG privind amanarea plații ratelor a fost publicata in Monitorul Oficial, luni seara. In ce condiții vor fi pasuiți cei care nu mai pot plati datoriile la banci Perioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiei…

- De asemenea, se prelungește perioada pentru depunerea solicitarilor, iar guvernul da posibilitatea celor care au credite sa iși plateasca restanțele inainte de a solicita amanarea ratelor. Ordonanța a fost retrasa de la publicarea in Monitorul Oficial pentru a fi modificata de guvern in ședința de…

- Schimbari in Ordonanța care amana plata ratelor la banci: dobanda pentru creditele ipotecare nu se mai capitalizeaza, iar termenul de depunere a cererilor a fost extins Ordonanța de Urgența prin care romanii vor putea cere amanarea platii ratelor cu pana la 9 luni a fost modificata, luni, astfel incat…

- Banca Transilvania anunța posibilitatea amanarii pana la 3 rate pentru creditele persoanelor fizice afectate de aceasta perioada. Clienții care au dificultați temporare la plata ratelor – fie de natura medicala, carantina, izolare, fie din cauza situației economico-financiare conjuncturale – sunt indrumați…

- Acesta nu a precizat ce tipuri de credite vor beneficia de aceasta facilitate, spunand in schimb ca fiecare banca isi va instiinta clientii si debitorii in nume propriu. Banca Transilvania a anuntat deja ca extinde perioada de gratie la cardurile de credit, in timp ce CEC Bank este asteptata sa informeze…