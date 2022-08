Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania a fost de aproximativ 1,05 miliarde lei in primul semestru al acestui an, in crestere usoara fata de 1,02 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut, din care profitul bancii 907 milioane lei, de asemenea in urcare fata de 901…

- Electrica a raportat pierderi de 175,5 milioane de lei in prima jumatate a anului 2022, fata de un profit net de 76,1 milioane de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului semestrial consolidat al grupului transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti. „Principalul impact negativ…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a realizat in prima parte a anului un profit net de 1,72 miliarde lei, in crestere cu aproape 127% fata de perioada similara a anului trecut (761,6 milioane lei). ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai…

- ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai mare cu 126,62%, respectiv 964,34 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior”, arata raportul companiei. Veniturile companiei au urcat in primul semestru cu 237%, la 7,6 miliarde lei. ”Veniturile totale sunt mai mari in…

- ”Portofoliul de credite al Alpha Bank Romania a crescut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, dinamica sustinuta atat de avansul finantarilor acordate persoanelor juridice, cat si de creditarea persoanelor fizice. Profitul operational s-a situat la 17,6 milioane euro, marcand un avans anual…

- ”In perioada ianuarie – mai 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,668 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,257 miliarde euro la 31 mai 2022 (70,1% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,9% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34- in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- ”Cel mai mare holding public din Bulgaria si unul dintre cele mai importante grupuri energetice si financiare din Europa de Sud-Est – Eurohold Bulgaria, compania mama a Euroins Romania, a raportat venituri record si aproape si-a triplat profitul in primul trimestru din 2022 potrivit declaratiei financiare…