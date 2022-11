Stiri pe aceeasi tema

- Cele 10 banci vizate sunt: Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank Romania, EximBank si Intesa Sanpaolo Romania. O investigatie similara a fost declansata de Consiliul Concurentei in octombrie 2008, dupa ce BNR acuzase mai multe banci…

- Nicolae Ciuca susține ca, in luna noiembrie, Romania ar putea primi raport pozitiv pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), procedura fiind invocata de premierul olandez pentru a justifica reținerile Olandei privind aderarea Romaniei la Schengen.

- Politistii de la transporturi maritime au descoperit peste 400 de jucarii, marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 52.500 de lei. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, ieri, 6 octombrie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti…

- Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul aferent CN Administratia Porturilor Maritime Constanta SA.Mediul a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentr proiectul…

- Timișoara tinde sa devina un adevarat magnet pentru producatorii de biciclete. Aici se realizeaza deja un numar foarte mare de asemenea mijloace de transport, exista doi mari investitori, iar reprezentanții unei societați italiene din domeniu au purtat o serie de discuții cu autoritațile pentru a deschide…

- Ediția 2022 a Festivalului Internațional de Moda Transilvania Fashion – powered by Banca Transilvania va avea loc la Cluj-Napoca, la Centrul de Cultura Urbana Casino, in perioada 09-11 Septembrie 2022, sub egida European Fashion Council

- Eugen Teodorovici și Cristian Terheș au reacționat marți seara, la Romania TV , dupa ce George Simion i-a vehiculat ca posibil candidați pentru alegerile prezidențiale din 2024. Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor din partea PSD, este gata sa intre in cursa electorala, dar inainte, in competiția…