- BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR si BRD vor pune in vanzare incepand de miercuri, 15 iulie 2020, titluri de stat pentru populatie in lei si, in premiera, titluri de stat denominate in euro, care vor fi listate automat la Bursa de Valori Bucuresti, a anuntat marti Ministerul Finantelor…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va lansa o emisiune de titluri de stat pentru persoane fizice prin programul FIDELIS, ce urmeaza a fi listate la Bursa de Valori București (BVB), conform unui ordin publicat în Monitorul oficial. Emisiunea va fi atât în moneda naționala, cât…

- Piata de capital romaneasca risca sa fie pusa de agentia de rating FTSE Russell pe lista de downgrade in septembrie 2021, in cazul in care nicio companie de stat nu va fi listata la Bursa de Valori Bucuresti pana in vara anului 2021, a declarat, luni, reprezentantul Camerei de Comert Romano-Americane…

- Bursa de Valori București (BVB) informeaza ca vineri, 5 iunie, vor intra la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al BVB obligațiunile emise de Norofert (simbol bursier – NRF25 , ISIN – ROX33LDBCW73), la trei luni de la listarea companiei pe piața AeRO din cadrul SMT-ului BVB.…

- Valoarea tranzactiilor inregistrate miercuri la Bursa de Valori Bucuresti s-a situat la 25,61 milioane de lei (5,31 milioane de euro), iar toti indicii erau pe plus la 17:50, mai putin BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, care stagna. Pe Piata Reglementata, actiunile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 76,29 milioane de lei (15,75 milioane de euro) de la 47,34 milioane de lei (9,79 milioane de euro), luni, potrivit Agerpres.Pe Piata Reglementata, actiunile BRD - Groupe…