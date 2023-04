Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii și service-urile acuza Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) ca nu le achita in totalitate sumele stabilite atunci cand asiguratorii intra in faliment. Nu e vorba de limita impusa prin lege catre FGA de 500.000 de lei, ci ca nu sunt achitate penalitațile și cheltuielile de judecata…

- Banii, peste 2.000 de lei lunar de persoana cazata, au ajuns in buzunarele persoanelor fizice fara obligația de a fi declarați la ANAF și fara perceperea de taxe sau impozite, relateaza profit.ro care a centralizat din documente sumele cheltuite intr-un an de razboi de statul roman pentru gazduirea…

- Guvernul nu explica pentru interesul cui nu vrea sa acorde banii direct refugiatilor si prefera sa ii dea celor care ii cazeaza. In multe cazuri, cazarea refugiatilor a devenit o afacere foarte buna. Pentru cazarea a patru persoane din Ucraina intr-un apartament, de exemplu, se poate trece de venituri…

- Grupul EIG, divizia de asigurari a Eurohold, va depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) o solicitare de revocare a deciziei privind intrarea in faliment a Euroins și restituirea licenței, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, Assen Hristov, principalul acționar al Eurohold,…

- Un nou cutremur pe piata asigurarilor din Romania. ASF a lasat Euroins, cel mai mare jucator din domeniul politelor auto obligatorii, fara autorizatie și va cere intrarea in faliment a societatii.

- UNSAR avanseaza informatii utile pentru asigurati si pagubiti. ”In primul rand: politele de asigurare incheiate de clienti la Euroins Romania raman valabile, conform prevederilor legale, inca 90 de zile dupa data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment. Astfel, soferii care aveau…

- Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din SUA (FDIC) a anuntat ca a transferat toate depozitele Silicon Valley Bank (SVB) intr-o banca-punte nou creata, iar toti cei care au depozite vor avea acces la banii lor incepand de luni, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Banca a fost preluataToti…

- Presedintele Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF), Stefan Roseanu, a transmis ca statul roman a cheltuit sume importante pentru a acoperi anul trecut calatoriile gratuite cu trenul ale refugiatilor ucraineni, in condițiile in care au fost zile in care s-au inregistrat și pana la 6.000 de calatori,…