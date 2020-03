Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania și CEC Bank sunt bancile care vor amana plata ratelor pentru anumite credite, conform informațiilor obținute de catre Wall-street.ro pana in acest moment, ca urmare a situației create de catre raspandirea virusului COVID-19(coronavirus)

