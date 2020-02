Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a preluat Certinvest Pensii, singurul jucator local dintre administratorii de fonduri de pensii prezenți in Romania BT Asset Management SAI si BT Investments au primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara aprobarea pentru achizitionarea a 100% din Certinvest Pensii, singurul…

- BT Asset Management SAI si BT Investments au primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara aprobarea pentru achizitionarea a 100% din Certinvest Pensii, singurul jucator local dintre administratorii de fonduri...

- Grupului Financiar Banca Transilvania a primit din partea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) aprobarea achizitiei a 100% din Certinvest Pensii, singurul jucator local dintre administratorii de fonduri de pensii din Romania, se arata intr-un comunicat transmis prin Bursa de Valori București.Grupul…

- ​BT Asset Management S.A.I. (BTAM) si BT Investments au primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara aprobarea achizitiei a 100% din Certinvest Pensii, singurul jucator local dintre administratorii de fonduri de pensii din România.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) respinge justificarile unor asiguratori precum Euroins, Allianz și ale asociatiei profesionale ale asiguratorilor (UNSAR), referitoare la plata despagubirilor in baza polițelor RCA, justificari care au mai fost combatute,…

- Volumul de prime totale incasate era de 262 milioane de euro in 1999 in Romania, astfel ca avem o crestere de 6,5 ori in ultimii 20 de ani, la 1,7 miliarde de euro, a declarat, luni, Florin Golovatic, director la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). "In primele 9 luni din 2019, volumul total…

- Un proiect care prevede legalizarea activitatilor de cultivare, recoltare si comercializare a canabisului in scopuri medicinale in Romania este considerat adoptat tacit, dupa ce senatorii nu l-au votat in termenul legal. Constatarea acestui fapt a fost facuta in sedinta de azi a Senatului, documentul…

- Modul in care se realizeaza, in prezent, supravegherea jucatorilor din piata de asigurari este diferit fata de anul 2015 astfel ca un nou caz Astra este putin probabil sa se repete in Romania, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Cristian Rosu.…