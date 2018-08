Banca Transilvania a lansat BT Store, un fel de "magazin online" cu solutii de management si gestiune pentru afacerile antreprenoriale

Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii romani au la dispoziție, de marți, un nou hub online, BT Store, care aduna in același loc soluții digitale diverse pentru gestionarea afacerilor mici și mijlocii (IMM), de la contabilitate și recrutare pana la comerț online.

- Un specialist in factoring de la Banca Transilvania raspunde la intrebarile cititorilor StartupCafe.ro, miercuri, 4 iulie 2018, de la ora 11.00 la o noua intalnire online ”Intreb BT”, pe tema utilizarii factoringului in dezvoltarea afacerilor cu ajutorul instrumentelor bancare pentru afaceri mici și…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, e sigur ca echipa nationala ar fi avut o prestatie foarte buna la CM 2018. Tricolorii nu s-au mai calificat la un astfel de turneu de la editia din Franta, din 1998. "Cu siguranta, echipa nationala a Romaniei ar fi avut loc la Cupa Mondiala.…

- Incepe Afterhills, asa ca dam startul distractiei, in haine petrecarete! Palas Mall a lansat catalogul „Music is my religion", realizat in colaborare cu stilistii Alin Galatescu si Simona Semen, pentru ca tu sa gasesti inspiratie in alegerea tinutelor de festival. Stim ca esti conectat la tot ce este…

- Altex lanseaza o platforma complet digitala de creditare prin care toți cei care iși doresc pot face imprumuturi pentru electronice și electrocasnice direct din fața calculatorului. Astfel, clienții pot sa achiziționeze produsele dorite printr-o metoda de plata 100% online, iar serviciul este…

- Compania PTP Online, membra a grupului de firme Ecco Group Development, in parteneriat cu Banca Transilvania, a anuntat marti incheierea unui acord cu Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) si lansare aplicatiei 24pay, un portofel electronic prin care utilizatorii serviciilor de transport in…

- Digitalizarea te-a scutit deja de bataia de cap pe care o presupune plata multora dintre facturi sau rezervarea celor mai bune locuri in sala de cinema. Daca nu ești un fan al umblatului printre rafturi sau pur și simplu nu ai timp de drumul pana la magazin, ai de acum soluția la indemana: portalul…