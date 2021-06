Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat in data de 2 iunie 2021 perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea intregului pachet de actiuni detinut de catre Getin Holding Group in capitalul social al Idea Bank S.A., semnarea contractului urmand a avea loc in cursul zilei de azi.…

- Veste buna pentru angajații Complexului Energetic Oltenia SA: fondul salarial pentru acest an crește cu aproape 22 de milioane, fața de 2020. Cat privește performanțele companiei, se preconizeaza pierderi de 700 milioane lei. Un progres, daca ne raportam la pierderile de anul trecut, de 1,136 miliarde…

- “In perioada ianuarie – martie 2021, datoria externa totala a scazut cu 2.300 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 89,457 miliarde euro la 31 martie 2021 (72,4% din totalul datoriei externe), in scadere cu 3,6% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…

- In perioada ianuarie - martie 2021 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2,549 miliarde euro, comparativ cu 990 milioane euro in perioada ianuarie - martie 2020, anunța Banca Naționala a Romaniei. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai…

- “In primul trimestru din 2021, CEC Bank a continuat sa creasca si sa-si consolideze pozitia pe piata bancara din Romania. Activul net bilantier a crescut cu 16% fata de perioada similara din 2020, pana la 42,4 miliarde de lei, dupa ce, la nivelul anului 2020, banca a raportat o crestere de 25,5% a activelor”,…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2021, datoria externa totala a scazut cu 2,311 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 90,947 miliarde euro la 28 februarie 2021 (73,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 2% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- Companiile de petrol și gaze au generat 1,8% din PIB, în perioada 2017-2019, ceea ce înseamna aproximativ jumatate din contribuția întregului sector energetic, potrivit unei analize realizate de Consilium Policy Advisors Group - CPAG și Federația Patronala Petrol și Gaze. Totalul impozitelor…

- OMV Petrom estimeaza ca in acest an va obtine un profit net de 1,824 miliarde de lei, mai mare cu 32% decat cel inregistrat anul trecut, respectiv 1,382 miliarde de lei, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei si analizate de AGERPRES. Investitiile incluse in bugetul propus pentru anul…