- Banca spaniola BBVA lanseaza un serviciu de tranzctionare a bitcoin pentru clientii din Elvetia interesati de investitii in active digitale, transmite Reuters. Banca a anuntat ca noul serviciu, care va fi inaugurat oficial pe 21 iunie, va include tranzactii cu bitcoin si servicii de custodie,…

- Bitcoin s-a apreciat luni cu 9%, aproape de 40.000 de dolari, dupa un alt weekend de oscilatii ale pretului, in urma mesajelor pe Twitter ale sefului Tesla, Elon Musk, care a respins criticile privind influenta sa pe piata si a declarat ca producatorul auto a vandut bitcoin dar ar putea relua tranzactiile,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa, relateaza Reuters. "Articolul 5 este o…

- Bancile trebuie sa puna deoparte suficient capital pentru a acoperi integral pierderile in cazul in care detin bitcoin, a propus joi Comitetul Basel pentru Supraveghere Bancara (BCBS), o decizie “conservatoare” care ar putea preveni utilizarea pe scara larga a criptomonedei de catre marii creditori,…

- Nissan Motor Co va standardiza și imparți componentele vehiculelor electrice cu partenerul de alianța Renault, susține directorul general de operțiuni (COO) al producatorului auto japonez. Acesta descrie electrificarea drept noul punct de sprijin al parteneriatului. Alianța franco-japoneza, care include…

- Bitcoin a atins marti un nivel record de 62.741 de dolari pe unitate, continuand evolutia ascendenta din acest an, cu o zi inainte de listarea actiunilor platformei de tranzactionare Coinbase in Statele Unite, transmite Reuters. Listarea, miercuri, a celei mai mari platforme de tranzactionare…

- Banca Centrala a Suediei (Riksbank) a anuntat marti ca va introduce anul viitor bancile in testarea modului in care propusa sa moneda digitala, e-krona, ar putea gestiona platile comerciale si de retail in lumea reala, transmite Reuters. In prezent, Banca Centrala a Suediei deruleaza un proiect…

- Presedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, a declarat luni ca publicul american trebuie sa inteleaga riscurile din spatele bitcoin si a altor criptomonede, chiar daca insasi Banca Centrala studiaza potentialele costuri si beneficii ale unui dolar digital. Powell a explicat ca Fed prefera sa…