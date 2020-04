Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala din Spania a anuntat, luni, ca se asteapta la o scadere economica intre 6,6% si 13,6% din PIB in anul 2020, din cauza efectelor generate de pandemia de coronavirus, informeaza cotidianul Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Scaderea va fi "fara precedent in istoria recenta", chiar daca…

- Banca centrala din Spania a anuntat, luni, ca se asteapta la o scadere economica intre 6,6% si 13,6% din PIB in anul 2020, din cauza efectelor generate de pandemia de coronavirus, informeaza cotidianul Le Figaro.Scaderea va fi "fara precedent in istoria recenta", chiar daca amploarea este…

- Produsul Intern Brut al Frantei va inregistra o cadere de aproximativ 6% in primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent, afectat de pandemia de Covid-19 care a paralizat o mare parte a economiei si a aruncat a doua economie a zonei euro in recesiune, conform unei estimari publicate…

- Economia franceza s-a prabusit in primul trimestru si a intrat in recesiune din cauza COVID-19. Este cea mai proasta performanta inregistrata dupa 1945 Produsul Intern Brut al Frantei va inregistra o cadere de aproximativ 6% in primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent, afectat…

- S&P Global se asteapta la o scadere de 2% in zona euro in acest an Criza coronavirusului va provoca in acest an o recesiune de 2% in zona euro si Marea Britanie, a estimat joi agentia de evaluare financiara S&P Global. Într-un scenariu mai pesimist, în care actualele măsuri…

- "In conformitate cu informațiile obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 30 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19: 23 in Italia, 2 in Namibia, 1 in Spania, 1 in Luxemburg, 1 in Irlanda, 1 in…

- Conform deciziei Comisiei, de azi se sisteaza zborurile dinspre Spania si Franta, cursele din Paris si Barcelona, a informat premierul Ion Chicu. Totodata, cetatenii straini, cu exceptia apatrizilor si diplomatilor, nu vor putea intra in Republica Moldova cu avionul.

- "In aceste zile, Romania, aflata deja intr-o criza politica majora, creata in primul rand de lipsa unui guvern, trebuie sa se pregateasca pentru a face fața unei crize și mai mari, cea cauzata de noul coronavirus. Evident, este important sa privim situația cu calm și luciditate, dar in același…