Banca Rusiei: Climatul de afaceri din ţară s-a îmbunătăţit în august In timp ce perspectivele de viitor sunt pozitive, evaluarile referitoare la climatul actual de afaceri au scazut, potrivit unui sondaj al bancii centrale efectuat in randul intreprinderilor din Rusia. ”Evaluarile negative ireferitoare la productie au crescut din cauza constrangerilor continue ale cererii si a problemelor cu livrarile de import si a penuriei de forta de munca”, a spus banca centrala intr-un raport. Companiile ruse au fost lovite de sanctiunile occidentale fara precedent care au urmat miscarii Rusiei de a trimite zeci de mii de soldati in Ucraina pe 24 februarie. Banca a mai anuntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

