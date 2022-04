Uniunea Europeana a adoptat vineri in mod oficial noi sanctiuni impotriva Rusiei, care vor interzice o serie de importuri si, de asemenea, toate tranzactiile cu patru banci rusesti, inclusiv VTB. BaFin a declarat ca, in urma sanctiunilor, conducerea subsidiarei VTB din Frankfurt nu mai are voie sa primeasca instructiuni de la banca-mama si ca societatea-mama nu poate accesa activele financiare sau resursele economice ale unitatii sale europene. Masurile ”au ca rezultat o separare completa a VTB Bank (Europe) SE de compania-mama”, a spus BaFin. VTB nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii.…