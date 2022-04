Banca rusă Sberbank îşi închide divizia de investiţii din Londra ”Sberbank opreste activitatea biroului sau din Londra, Sberbank CIB (UK) Limited. Suntem in contact cu autoritatea locala de reglementare, FCA, si, in conformitate cu legea, ne vom inchide activitatile, indeplinind toate obligatiile fata de clientii nostri”, a afirmat Sberbank intr-un comunicat. Banca a precizat ca membrii personalului esential isi continua activitatile in conformitate cu atributiile lor. Sberbank, cea mai importanta institutie de credit din Rusia, a anuntat pe 2 martie ca paraseste piata europeana, deoarece sucursalele din Europa se confrunta cu un flux considerabil de numerar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

