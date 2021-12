Stiri pe aceeasi tema

- Saptamani negre pe drumurile din Vest. Fie ca s-a intamplat in Arad, Timis saz Caras-Severin, ultimele zile au fost pline de accidente grave. Ultimul dintre ele s-a petrecut in Caras-Severin. Mai exact, pe DJ 684 Ruschița – Voislova, cu implicarea a doua autoturisme. Echipajele de intervine din cadrul…

- Comuna Ceru Bacainți este, in acest moment, comuna cu cea mai mare incidența a cazurilor de COVID-19 din țara, potrivit ultimelor date primite de la autoritați. Deși are o populație de 235 de locuitori, Ceru Bacainți a reușit aceasta „performanța” cu doar 4 infectari raportate, conform modului in care…

- Potrivit GCS, incidenta peste 10 la mia de locuitori nu se mai inregistreaza in niciun oras.Orasele cu cea mai mare incidenta sunt:* Curtici (Arad) - 6,23* Miercurea Sibiului (Sibiu) - 5,63* Geoagiu (Hunedoara) - 5,45* Valea lui Mihai (Bihor) - 5,36* Cisnadie (Sibiu) - 4,86In ceea ce priveste comunele,…

- Mai mulți crescatori de ovine, medici veterinar și ingineri zootehnisti au fost trimiși in judecata, in stare de libertate si sub control judiciar, de catre Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timisoara pentru incercarea de fraudare a fondurilor europene pentru zootehnie prin folosirea de certificate…

- ANM a emis un cod portocaliu, care se va manifesta între joi, 4 noiembrie, ora 18:00 și vineri, 5 noiembrie ora 18:00. Fenomene vizate sunt ploile abundente. „În județele Timiș și Arad, în vestul județului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cursuri gratuite autorizate pentru responsabil de mediu și contabil. Pot participa angajații cu contract individual de munca care au reședința in Timiș, Hunedoara, Arad sau Caraș-Severin.

- 900 de cartușe de țigari de contrabanda au fost gasite vineri, 8 octombrie, la Caraș-Severin intr-un autovehicul. In luna septembrie, tot aici, au fost gasite peste 84 de baxuri de țigari de contrabanda. Cele doua prinderi in flagrant au fost organizate de DIICOT Caraș-Severin și fac parte dintr-o ampla…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța ca mai sunt locuri disponibile la ultima serie a cursului de contabil. Inscrierile sunt gratuite și se pot realiza pana la finalul lunii. Pot participa angajații cu contract individual de munca care au reședința in Timiș, Hunedoara, Arad sau Caraș-Severin.