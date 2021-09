Stiri pe aceeasi tema

- Banca Regionala pentru Alimente Timișoara este un serviciu social care colecteaza și distribuie ONG-urilor partenere produsele pe care producatorii, importatorii, distribuitorii sau retailerii le doneaza. Obiectivul este ca alimentele și produsele nealimentare considerate surplusuri, in care au fost…

- Primaria orașului Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizare dotari in cadrul proiectului „Cresterea eficientei energetice in cladire publica Sectia Maternitate si Pediatrie – Spital Orasenesc Cugir”. Achizitia a fost impartita in doua loturi astfel:…

- Parintele Mitropolit Andrei a binecuvantat cladirea in care va funcționa programul de after-school pentru copii nevoiași al Parohiei „Sfanta Treime” din Cluj-Napoca. „Dragostea creștina nu e teorie! Adevarata dragoste creștina se dovedește prin fapte concrete. Oameni cu suflet mare s-au angajat…

- O tragedie a facut ca un copil de 10 ani sa schimbe destinele a patru oameni. Astfel, prin decizia familiei de a dona organele copilului, patru pacienți se vor bucura de viața in urma intervențiilor de transplant hepatic, renal și cardiac.

- Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziționarea unui autoturism și a unei autoutilitare. Valoarea totala estimata a investiției este de 143.697,48 lei, fara TVA. Luand in calcul activitațile diverse desfașurate…

- Marius Coviltir este vranceanul care, in urma cu aproximativ doua saptamani, a salvat 12 oameni surprinsi de o viitura puternica pe o insula, intr-o zona impadurita, de pe raza comunei Nereju. In varsta de 45 de ani, Marius Coviltir lucreaza de 10 ani la Salvamont Vrancea, 7 ani fiind voluntar, iar…

- Inspectoratul de Poliție Județean Timiș continua Campania de donare de sange “Protejam oameni, ajutam oameni!” cu scopul de a conștientiza nevoia reala de sange de la nivelul societații. The post Au donat sange iar bonurile de masa primite le dau celor nevoiași: gest frumos al polițiștilor din Timiș…