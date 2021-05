”Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) acorda un imprumut de 10 milioane euro catre Garanti BBVA Consumer Finance, pentru a finanta imbunatatirile energetice si eficientizarea consumului de resurse al cladirilor rezidentiale din Romania. Facilitatea acordata pe durata a trei ani va ajunge in final la proprietarii de case din Romania pentru a investi in modernizari ce au in vedere reducerea consumului ridicat de energie si apa, utilizarea de energie regenerabila si imbunatatirea gestionarii deseurilor”, a informat BSTDB. Finantarea va contribui la eficienta energetica a Romaniei…