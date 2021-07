Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia implinirii a 5 ani de la inființarea Bancii de Alimente pentru București, m-am bucurat sa fiu alaturi de oamenii care s-au implicat in realizarea acestui proiect. In cadrul conferinței “Da, se poate!”, am dezbatut pe tema rezultatelor obținute pana acum de Banca pentru Alimente și am stabilit…

- Iuliu Mureșan, noul administrator special de la Dinamo, a dezvaluit ca antrenorul ceh Dusan Uhrin s-a intors luni in București. Plecat joi in Cehia, pentru a rezolva anumite probleme personale, Uhrin a revenit luni in Romania, așa cum le promisese șefilor echipei. ...

- 150 de sectii de votare vor fi organizate in afara Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate ce vor avea loc duminica, in tara vecina. Dintre acestea, 12 sectii vor fi organizate in Romania, doua dintre ele fiind in Bucuresti. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Republica…

- Dupa ce a trambițat vreo trei luni de zile ca viitorul guvernator al Deltei Dunarii va fi desemnat in urma unui “casting”, la care au participat 36 de concurenți, in sfarșit, USR PLUS a anunțat ieri ca alesul este un personaj garantat de …PSD. USR PLUS a propus-o pe Atena-Adriana Groza (51 de ani) din…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Claudiu Dolot, si directorul general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, Adrian - Victor Vevera, au semnat un protocol de colaborare intre cele doua institutii, in baza caruia vor…

- O serie de simulari realizate pentru Libertatea de sociologul Claudiu Tufiș, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universitații din București, arata ca Romania ar putea atinge pragul de 5 milioane de persoane imunizate cu o doza la finalul lunii mai, iar cu doua doze,…

- Industria de spectacole și evenimente din Romania funcționeaza in aceasta perioada dupa o serie de norme incoerente și neadaptate contextului actual, care nu au in vedere specificul și complexitatea acestei industrii, susțin reprezentanții Asociației lucratorilor in industria Spectacolelor din Romania.…

- PPresedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a dat detalii despre maratonul vaccinarii care va avea loc in zilele urmatoare. „In perioada 4-11 mai, in cele sapte spitale militare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara se desfasoara un maraton al vaccinarii in care orice…