- Cresterea economica va incetini semnificativ in 2023, in contextul costurilor ridicate cu energia si al prelungirii razboiului din Ucraina, dar se va revigora in 2024 mai mult decat decat se anticipa pana acum, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii…

- Rata anuala a inflatiei va scadea, probabil, in trimestrul I 2023, dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, potrivit Minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR)…

- Ucraina are nevoie de o "creștere semnificativa" a livrarilor de arme intr-un moment crucial al razboiului, a declarat miercuri secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, adaugand ca un astfel de sprijin este singura cale catre o soluție pașnica de oprire a conflictului negociata cu Rusia, relateaza…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti, 10 ianuarie, o noua majorare a ratei dobanzii de politica monetara.Dobanda-cheie a fost majorata la 7% pe an, de la 6,75% anterior, incepand cu data de 11 ianuarie 2023.”Cele mai recente date și analize…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat anul acesta dobanda cheie la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, rata dobanzii de politica monetara urcand astfel de la 2%, in ianuarie, la 6,75%, in noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva a oferit pe piata in acest an un volum de 10 milioane metri cubi de lemn, in plus cu 500.000 de metri cubi fata de programul anual, suplimentarea fiind aprobata de Consiliului de Administratie al Romsilva pentru asigurarea necesarului de pe piata lemnului,…

- Mandatul lui Razvan Popescu de director general al Romgaz (simbol bursier SNG) a fost prelungit cu inca patru luni, conform unei decizii a Consiliului de Administratie din 23 noiembrie 2022, publicata la Bursa de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Activitatea economica va atinge probabil o dinamica mai ridicata in 2022 decat se anticipa anterior, dar exclusiv ca efect al evolutiei peste asteptari din semestrul I, iar cresterea ei va decelera puternic in 2023 si se va revigora doar usor in 2024, potrivit minutei sedintei de politica monetara a…